(LIVE!) ROMA-SHAKHTAR DONETSK: 1-0 (23′ Pellegrini)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma si rituffa nell’Europa League. Dopo essersi facilmente sbarazzata del Braga nei sedicesimi di finale, ora sul cammino dei giallorossi c’è lo Shakhtar Donetsk, formazione ucraina decisamente più quotata di quella portoghese.

Un ottavo di finale tutt’altro che agevole per i ragazzi di Fonseca, chiamati a migliorare il risultato ottenuto l’anno scorso in Europa League. Qualificazione apertissima, servirà la miglior Roma per mettere un’ipoteca sul passaggio del turno in questo match di andata. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni e poi al racconto del match.

ROMA-SHAKHTAR DONETSK, LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

35′ – OCCASIONE ROMA! Angolo di Pellegrini, testa di Cristante, palla indirizzata sul secondo palo sul quale si fionda Kumbulla che per un soffio manca l’impatto col pallone!

35′ – CAMBIO ROMA: non ce la fa Mkhitaryan, deve uscire. Al suo posto dentro Borja Mayoral.

32′ – Doppio problema fisico nella Roma: sia Mancini che Mkhitaryan accusano guai muscolari. Per ora restano in campo, condizioni da valutare.

30′ – OCCASIONE ROMA! Errore di Trubin sul rinvio, Mkhitaryan prova il lob dalla distanza per scavalcare il portiere, ma la palla termina sulla parte alta della rete!

27′ – OCCASIONE SHAKHTAR! Dodò serve Moraes in area, grande salvataggio di Pau Lopez in uscita bassa sulla conclusione ravvicinata dall’attaccante!

23′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! PELLEGRINI!! Mkhitaryan serve Pedro che lancia Lorenzo in porta, il capitano si inserisce benissimo e con l’esterno destro batte alla grande Trubin in uscita!! Roma avanti!!

20′ – La Roma non riesce a giocare in maniera efficace sulla profondità, troppo lenta nel servire i tagli dei suoi giocatori. Lo Shakhtar rischia con questa difesa alta, ma per ora i giallorossi non riescono a fare male agli ucraini.

11′ – La Roma è partita meglio e sta creando diversi pericoli verso la porta dello Shakhtar giocando sui lanci a cercare gli inserimenti. Gli ucraini stanno schierando una difesa molto alta, e per questo i giallorossi adottano spesso questa tattica.

7′ – OCCASIONE ROMA! Angolo di Pellegrini, deviazione di fianco di Villar che indirizza la palla in porta ma c’è l’intervento di Trubin a salvare sulla linea!

5′ – Taison! Conclusione a giro col destro appena dentro l’area, tiro centrale, blocca Pau Lopez.

4′ – Mkhitaryan scivola al momento di tirare in porta dopo un errore in uscita dello Shakhtar! Occasione sprecata.

0′ – Fischio dell’arbitro, comincia Roma-Shakhtar!

ROMA-SHAKHTAR DONETSK, LE ULTIME DALL’OLIMPICO

Ore 20:35 – Non sembrano esserci problemi fisici per Smalling, che si sta riscaldando regolarmente con i compagni che andranno in panchina.

Ore 19:55 – La Roma annuncia il proprio schieramento ufficiale con un tweet che riportiamo qui sotto.

Ore 19:50 – Questa la formazione ufficiale dello Shakhtar Donetsk: Trubin; Dodo, Vitao, Matvienko, Ismaily; Marlos, Maycon, Alan Patrick; Tete, Moraes, Taison.

Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale della Roma comunicata da Sky Sport in questi minuti: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Mkhitaryan.

Ore 19:00 – Cielo sereno sopra lo Stadio Olimpico, terreno di gioco in buone condizioni. Tra pochissimo vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-SHAKHTAR DONETSK, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Mkhitaryan.

A disp.: Mirante, Fuzato, Ibañez, Smalling, Santon, Calafiori, Bruno Peres, Perez, El Shaarawy, Borja Mayoral, Dzeko.

All.: Fonseca.

SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Trubin; Dodo, Vitao, Matvienko, Ismaily; Marlos, Maycon, Alan Patrick; Tete, Moraes, Taison.

A disp.: Shevchenko, Pyatov, Kryvtsov, Kornienko, Bondar, Marcos Antonio, Dentinho, Solomon, Bolbat, Sudakov, Konoplyanka, Viunnyk.

Arbitro: Artur Dias (Portogallo).

Guardalinee: Rui Tavares e Paulo Soares (Portogallo).

Quarto uomo: Tiago Martins (Portogallo).

Var: João Pinheiro (Portogallo) Avar: Luis Godinho (Portogallo).

Giallorossi.net – A. Fiorini