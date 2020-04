Roma, si riparte: idea Sardegna per il mini ritiro

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La serie A si prepara a ripartire. La Roma è tra le squadre che si sono dichiarate favorevoli a ricominciare il campionato e pensa a un posto ideale per effettuare in sicurezza il mini ritiro.

Tra le varie ipotesi in ballo c’è infatti quella di trovare un posto che possa isolare in qualche modo i giocatori per farli allenare al meglio e prepararsi alla ripartenza con la massima sicurezza.

Stando a quanto scrive l’edizione odierna de “Il Messaggero” (E. Bernardini), il posto individuato originariamente dal club giallorosso era stato il Qatar, poi scartato. Ora invece si valuta la Sardegna. Ovviamente tutto facendo i tamponi e test medici approfonditi.

Fonte: Il Messaggero