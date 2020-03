Roma-Siviglia è un rebus: possibile che si giochi in campo neutro fuori dall’Italia

AS ROMA NEWS ULTIME – Il calcio in Italia si ferma, e quindi anche la Roma. Ma quale destino c’è per le partite di Europa League? Sono in tanti a chiederselo. Ebbene, per il momento si gioca.

Dopodomani sera, a Siviglia, si giocherà l’ottavo di finale di andata a porte chiuse. Salvo contrordini. Ma è la partita di ritorno, quella che si dovrebbe disputare a Roma il 19 marzo che si addensano forti dubbi.

Perché il nuovo decreto, scrive oggi “Il Tempo”, ha sancito lo stop completo a tutti gli eventi sportivi sul territorio della Penisola, ma dovrebbe non comprendere le gare internazionali e così la competizione potrebbe andare avanti.

Tra le tante possibilità in ballo, riferisce il quotidiano romano, c’è anche l’idea di giocare eventualmente in campo neutro al di fuori dei confini italiani. Ogni ipotesi è al momento al vaglio del massimo organo calcistico europeo.

Fonte: Il Tempo