ROMA-SPEZIA 2-4: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma esce subito dalla Coppa Italia, battuta 4 a 2 dallo Spezia tra le mura amiche dopo due tempi supplementari. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 5,5 – Non ha responsabilità sui gol incassati. Nel finale dei tempi regolamentari salva il risultato con una gran parata su Piccoli. Nei supplementari commette però un pasticcio e si fa cacciare, condannando i suoi.

Mancini 3 – Rovina una prestazione tutto sommato accettabile con un rosso sciocco che dà il via alla debacle giallorossa. Troppo falloso, deve darsi una calmata.

Cristante 4,5 – Schierato da difensore centrale, conferma le difficoltà che incontra in quel ruolo. Dal 94′ Fuzato 5,5 – Subisce due gol, ma non ha colpe.

Kumbulla 4 – Serata a dir poco nera. Sbaglia tantissimo in fase di rilancio, uno di questi errori costa un gol.

Bruno Peres 5 – Solo un paio di squilli in una prestazione anonima.

Villar 6 – La sua prestazione spicca per qualità e personalità sulle altre. Fonseca lo toglie (si spera) per preservarlo in vista della gara di campionato. Altrimenti il suo cambio è incomprensibile. Dal 69′ Veretout 5 – Entra per dare sprint al centrocampo, ma si vede poco.

Pellegrini 5,5 – Brilla nel primo tempo, quando con i suoi inserimenti è sempre uno dei più pericolosi. Si guadagna il rigore della rimonta e lo trasforma. Cala nella ripresa insieme alla squadra e poi crolla.

Spinazzola 5 – Partenza col piglio giusto che lascia ben sperare, ma poi cala vertiginosamente. Dal 69′ Karsdorp 5 – Entra in campo per dare spinta a destra, ma non arriva.

Pedro 5 – Prestazione difficile da giudicare. Gioca un pessimo primo tempo, nella ripresa sbaglia tanto anche se si da un gran da fare. Ma nel complesso la sua prova è insufficiente. Dal 104′ Ibanez sv.

Mkhitaryan 6 – Gioca un brutto primo tempo, ma nella ripresa suona la riscossa segnando un gran gol e creando diverse occasioni da gol non sfruttate a dovere dai compagni di reparto. Dall’85’ Carles Perez 4,5 – Ennesimo ingresso in campo senza lasciare il segno. Gli appelli per lui sono finiti.

Borja Mayoral 4 – Dispiace bocciare lo spagnolo, perchè la sua prestazione era positiva per il lavoro fatto. Offre anche l’assist a Mkhitaryan per il gol del 2 a 2. Ma quei gol sbagliati gridano vendetta e sono inaccettabili per un centravanti, e stasera hanno condannato la squadra. Dal 91′ Dzeko 5 – Lento e poco reattivo, appare in pericoloso calo.

PAULO FONSECA 2 – L’eliminazione dalla Coppa Italia contro lo Spezia B è già umiliante di suo. Se poi il mister ci mette il carico decidendo per un sesto cambio proibito dal regolamento condannando la sua squadra, beh questo è qualcosa di inaccettabile.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini