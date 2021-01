Roma-Spezia, domani il giudice omologherà lo 0-3 a tavolino

NOTIZIE ROMA CALCIO – Un errore clamoroso, il secondo commesso in metà stagione, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora). Mentre è in attesa di discutere il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni riguardo al punto perso nella prima partita di campionato con.il Verona, la Roma è finita nuovamente nell’occhio del ciclone per un’enorme svista regolamentare avvenuta nella gara con lo Spezia, nella quale sono state effettuate sei sostituzioni.

«Si delibera di consentire l’effettuazione di un massimo di cinque sostituzioni per ciascuna squadra fino al termine della stagione 2020/2021 e di prevedere nell’eventualità di disputa dei tempi supplementari, una quarta interruzione» , recita in maniera inequivocabile il testo del comunicato 88/A, pubblicato dalla FIGC il 9 settembre per fare chiarezza sul numero massimo di cambi consentiti, supplementari compresi.

Ad accorgersi del possibile errore è stato certamente Pellegrini (si era documentato), che più volte ha fatto presente al team manager Gombar e a Fonseca che si stava andando ad effettuare la sesta sostituzione, oltre a qualcuno dei presenti in tribuna, che non è riuscito a correggere in tempo il pasticcio della panchina.

Il comunicato del Giudice Sportivo sul match dei giallorossi arriverà soltanto domani dopo la partita tra Lazio e Parma: si procederà con ogni probabilità d’ufficio a non omologare il risultato del campo e ad assegnare ai liguri, che non hanno fatto ricorso, la vittoria per 3-0 a tavolino.

Fonte: Il Tempo