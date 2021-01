ROMA-SPEZIA: le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – Fonseca riparte da Borja Mayoral. L’allenatore portoghese rinuncia a Dzeko, ufficialmente per un problemino fisico, e punta tutte le sue fiches sull’attaccante spagnolo al quale chiede i gol che non ha fatto in Coppa Italia nel match contro lo Spezia.

Danno forfait anche Pedro e Mkhitaryan: l’attacco dunque sarà completamente rivoluzionato. Il tridente offensivo, salvo sorprese (l’unica può essere Cristante inserito sulla trequarti), sarà composto da Pellegrini, Carles Perez e Mayoral.

In difesa out Mancini per squalifica, al suo posto dovrebbe giocare Kumbulla. Sulle fasce agiranno Karsdorp e Spinazzola, mentre a centrocampo non si tocca la coppia formata da Veretout e Villar. Queste dunque le probabili formazioni di Roma-Spezia, match di campionato che si giocherà sabato 23 gennaio ore 15, diretta Tv su Sky Sport:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez, Kumbulla, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola, Pellegrini, Carles Perez, Borja Mayoral.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; S. Bastoni, Terzi, Chabot, Marchizza; Estevez, Agoumé, Pobega; Gyasi, Piccoli, Farias.

Giallorossi.net – A. Fiorini