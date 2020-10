Roma, spunta l’ipotesi di un dirigente-ponte che traghetti il club con Fienga fino a giugno

AS ROMA NEWS – Tiene banco la questione direttore sportivo dentro la Roma. Le dichiarazioni di ieri di Ralf Rangnick lo mettono fuori dalla corsa: i Friedkin erano comunque poco convinti di volersi affidare a una figura così ingombrante da inserire a Trigoria.

Per Il Tempo (F. Biafora) il favorito è l’altro tedesco, Jonas Boldt, che la proprietà dovrebbe incontrare in settimana. Di diverso avviso Leggo (F. Balzani), secondo il quale c’è Micheal Emenalo ora in pole, anche se il nome a sorpresa potrebbe essere Andrea Berta, in uscita dall’Atletico Madrid ma che va convinto con più di qualche promessa.

Il Messaggero (S. Carina) invece parla di una soluzione del tutto imprevista che i Friedkin potrebbero prendere in considerazione qualora non fosse possibile arrivare a dama con il direttore sportivo ideale, e cioè affidarsi a una dirigente-ponte, che traghetti la società fino a giugno insieme al Ceo Guido Fienga.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo / Leggo