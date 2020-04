Roma, spunta Papastathopoulos se Smalling non resta

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Sōkratīs Papastathopoulos è il nome nuovo per la difesa giallorossa del prossimo anno. A riferire l’interesse della Roma per il centrale ellenico è il tabloid inglese “Daily Mail“.

Papastathopoulos è un difensore 31enne dell’Arsenal che ha già militato in serie A, avendo indossato le maglie di Genoa e Milan prima di spostarsi in Bundesliga (Werder Brema prima e Borussia Dortmund poi) per poi finire ai Gunners.

Il giocatore greco è in rotta con il club inglese, stanco di essere utilizzato fuori ruolo. Ecco perchè la Roma ha preso informazioni su di lui nel caso in cui Smalling non dovesse restare a Trigoria. Petrachi è a caccia di un centrale esperto che possa rimpiazzarlo.

Fonte: Daily Mail