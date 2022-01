Roma, stallo sul mercato: Diawara non si decide, Kamara più lontano

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Momento di stallo sul fronte mercato. La Roma aspetta che gli ultimi incastri si vengano a formare, ma per iniziare il domino serve prima una cessione.

L’indiziato numero uno a lasciare il Fulvio Bernardini rimane Diawara, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (E. Zotti), anche se la partenza del guineano è tutt’altro che scontata: in attesa di eventuali sviluppi sul fronte Valencia anche due club italiani si sono interessati al classe ’97 ma il suo attuale impegno in Coppa d’Africa non facilita eventuali trattative.

Si è concretizzata invece la cessione di Reynolds che, dopo essere stato ad un passo dall’Anderlecht, ha trovato un accordo con i belgi del Kortrijk. L’americano si trasferisce in prestito secco fino a giugno e nelle prossime ore inizierà la sua nuova avventura.

Nessuna novità invece sul fronte Fazio. L’argentino è corteggiato dalla Salernitana – non ha ancora accettato l’offerta di Sabatini – e la situazione rischia di protrarsi fino agli ultimi giorni di mercato.

Intanto, tramite un’intervista, Kamara ha dato l’addio anticipato al Marsiglia parlando già come un ex. Attualmente però non sembrano esserci le basi per pensare ad un trasferimento in giallorosso nei prossimi giorni.

Fonte: Il Tempo