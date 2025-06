Roma su Gudmundsson, il Genoa chiede 20 milioni

Albert Gudmundsson resta sul taccuino della Roma per la trequarti. Il fantasista islandese, reduce dal prestito alla Fiorentina, è in attesa di conoscere il proprio futuro: i viola non sembrano intenzionati a esercitare il riscatto da 17 milioni entro la scadenza di domani, e il Genoa si prepara a riaccoglierlo in rosa.

A Trigoria, scrive oggi La Repubblica, il suo nome è segnato con l’evidenziatore, ma le condizioni economiche impongono riflessioni attente. Il cartellino di Gudmundsson viene valutato circa 20 milioni di euro: una cifra non alla portata immediata di una Roma ancora alle prese con gli obblighi imposti dal settlement agreement UEFA e la necessità di chiudere il bilancio con almeno 10 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno.

Per questo, l’eventuale operazione potrebbe essere imbastita solo a certe condizioni, magari puntando su un prestito con diritto di riscatto, nella speranza che il Genoa apra a soluzioni creative pur di trovare una nuova sistemazione al proprio gioiello.

