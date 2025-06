Roma-Svilar, avanti tutta: per Gasp è intoccabile

Il prolungamento non è ancora cosa fatta, ma a Trigoria regna la calma. Nessun allarme, nessuna tensione: la Roma continua a dialogare con l’entourage di Mile Svilar, reduce da una stagione da protagonista assoluto, chiusa con il titolo di miglior portiere della Serie A. I contatti vanno avanti senza intoppi, anche se il passo è quello di una trattativa che si gioca tutta sul terreno economico.

L’agente del portiere serbo ha messo sul piatto una richiesta chiara: 3,6 milioni netti a stagione per cinque anni, con l’aggiunta di bonus legati a rendimento e obiettivi. Una cifra che riflette lo status guadagnato sul campo da Svilar, oggi titolare fisso e beniamino della piazza, ma ancora fermo a uno stipendio sotto il milione annuo (800 mila euro circa).

Il contratto in essere scade nel 2027 e da parte del giocatore non ci sono dubbi: vuole restare alla Roma. Il club ha già premiato le sue prestazioni con alcuni adeguamenti temporanei, ma adesso è il momento della svolta definitiva. L’intenzione è chiara: blindarlo.

Anche Gasperini è stato netto: Svilar è centrale nel progetto, un punto fermo per costruire la nuova identità della squadra. In due anni ha scalato le gerarchie e conquistato tutti, e sa bene di dovere tanto a una società che ha creduto in lui quando molti lo consideravano solo un rincalzo.

Naturalmente, se in estate dovesse bussare un top club con un’offerta fuori mercato — il Bayern Monaco è tra gli interessati — la Roma ascolterà. Ma la base di partenza è stata fissata: per meno di 50 milioni non si risponde neanche al telefono.

Fonte: Corriere della Sera