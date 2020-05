Roma, tagliati gli stipendi dello staff giovanile

NOTIZIE AS ROMA – La Roma continua ad alleggerire i costi a bilancio, racconta l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora).

Dopo aver trovato un accordo con i calciatori e con lo staff della prima squadra per un risparmio pari a 30 milioni di euro, la società di Trigoria ha deciso di tagliare gli stipendi dei membri degli staff del settore giovanile.

La riduzione per osservatori, allenatori e i vari collaboratori non è lineare, ma dipende dal tipo di contratto e in alcuni casi arriva a toccare anche la quota del 30% mensile. La Roma contestualmente ha però comunicato a tutti il rinnovo per la prossima stagione.

Fonte: Il Tempo