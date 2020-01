Roma-Torino 0-2, le pagelle dei quotidiani: Mancini è un distastro, Dzeko dove sei? Bene solo Diawara

ULTIME NEWS AS ROMA – Queste le pagelle ai giocatori della Roma dei vari quotidiani oggi in edicola dopo la brutta sconfitta di ieri rimediata in casa col Torino.

A salvarsi sono solo Diawara e Perotti, per tutti gli altri fioccano insufficienze. I peggiori sono Mancini e Florenzi, male anche Dzeko.

IL MESSAGGERO (a cura di A,Angeloni)

Pau Lopez 5,5; Florenzi 4,5, Mancini 4, Smalling 4,5, Kolarov 5,5; Diawara 6, Veretout 5 (18’ st Mkhitaryan 5); Zaniolo 5 (42’ st Under n.g.), Pellegrini 5,5, Perotti 5,5 (28’ st Kalinic 5,5); Dzeko 5. All.: Fonseca 5.

GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di M.Cecchini)

Pau Lopez 6; Florenzi 5, Mancini 5, Smalling 6,5, Kolarov 5,5; Diawara 6, Veretout 6 (18’ st Mkhitaryan 5); Zaniolo 6 (42’ st Under n.g.), Pellegrini 6,5, Perotti 6 (28’ st Kalinic 5); Dzeko 5. All.: Fonseca 5.

CORRIERE DELLO SPORT (a cura di R.Maida)

Pau Lopez 6; Florenzi 5, Smalling 5, Mancini 5, Kolarov 5,5; Diawara 5,5, Veretout 5 (18’ st Mkhitaryan 5,5); Zaniolo 5,5 (42′ st Under s.v) Pellegrini 5,5, Perotti 6,5 (28’ st Kalinic 5) ; Dzeko 5. All.: Fonseca 5.

LA REPUBBLICA (a cura di Pinci)

Pau Lopez 5,5; Florenzi 5, Smalling 5,5, Mancini 5, Kolarov 5,5; Diawara 6, Veretout 5 (18’ st Mkhitaryan 5,5); Zaniolo 5,5 (42′ st Under s.v), Pellegrini 5,5, Perotti 6 (28’ st Kalinic 5); Dzeko 5. Subentrati: Mkhitaryan 5,5, Kalinic 5, Under sv. All.: Fonseca 5.

IL TEMPO (a cura di A. Austini)

Pau Lopez 6,5; Florenzi 4,5, Smalling 5, Mancini 4,5, Kolarov 5,5; Diawara 6,5, Veretout 5 (18’ st Mkhitaryan 5); Zaniolo 5 (42′ st Under s.v), Pellegrini 5, Perotti 5,5 (28’ st Kalinic 5,5); Dzeko 5. All.: Fonseca 5,5.

LA STAMPA (a cura di De Santics)

Pau Lopez 6,5; Florenzi 4,5, Smalling 5,5, Mancini 5, Kolarov 6; Diawara 6, Veretout 5 (18’ st Mkhitaryan 5); Zaniolo (42′ st Under s.v) 5, Pellegrini 5, Perotti 6 (28’ st Kalinic s.v); Dzeko 5,5. All.: Fonseca 5.

TUTTOSPORT (a cura di A.Forte)

Pau Lopez 6; Florenzi 4, Smalling 5,5, Mancini 4,5, Kolarov 5; Diawara 5; Veretout 5,5 (18’ st Mkhitaryan 5,5); Zaniolo 5 (42′ st Under s.v), Pellegrini 5, Perotti 6,5 (28’ st Kalinic 5); Dzeko 4,5. All.: Fonseca 5.