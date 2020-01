Roma-Torino, le probabili formazioni dei quotidiani: confermato Florenzi, davanti gioca Perotti

ULTIME NEWS AS ROMA – Contro il Torino la Roma riparte da dove aveva lasciato: Fonseca sceglie gli stessi undici che hanno espugnato il Franchi nell’ultimo match del 2019.

Confermato dunque Florenzi in difesa, mentre Zaniolo e Perotti vincono i ballottaggi con Under e Mkhitaryan. Ecco tutte le probabili formazioni dei quotidiani oggi in edicola:

IL MESSAGGERO

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

