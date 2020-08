Roma, tramonta definitivamente l’ipotesi Planes: è il nuovo ds del Barcellona

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il suo nome sembrava essere caldissimo per la direzione sportiva della Roma dei Friedkin, e invece tramonta definitivamente l’ipotesi Planes in chiave giallorossa.

Il Barcellona, che ha messo alla porta Abidal, ha infatti deciso di affidare il ruolo di ds rimasto vacante proprio a Ramon Planes. Il club gli ha dato pieni poteri per quanto riguarda la direzione sportiva dei blaugrana. Lo riferisce in questi minuti Sky Sport.

Per il ruolo di prossimo direttore sportivo a Trigoria resta favorito Fabio Paratici, ma è molto probabile che il suo eventuale passaggio alla Roma avvenga a ottobre, e quindi a calciomercato terminato.

Saranno Guido Fienga e Ryan Friedkin, coadiuvati da Morgan De Sanctis, ad occuparsi del mercato fino ad allora.