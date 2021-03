Roma, tre dirigenti “italiani” in corsa per sostituire Calvo: i nomi

AS ROMA NEWS – Prosegue senza sosta la ricerca di un nuovo Chief Operating Officier, in sintesi un nuovo direttore operativo dentro Trigoria. Con l’addio di Calvo il ruolo non resterà scoperto.

Stando a quanto racconta l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora), i Friedkin hanno intenzione di non seguire stavolta una pista estera ma di affidarsi a un dirigente che abbia maturato esperienza in Italia.

I nomi in corsa per quel ruolo sono tre: Giorgio Ricci (Juventus), Matteo Mammì (ex Sky e Mediapro) e di Christoph Winterling, ora al Bologna ma con un trascorso recente alla Roma.

Fonte: Il Tempo