Roma, ufficiale la seconda maglia 2020-21 col lupetto di Gratton (FOTO). Stasera il debutto contro il Torino

AS ROMA NOTIZIE – Qualche giorno fa è stata annunciata la prima maglia della Roma per la prossima stagione, oggi è il turno di quella da trasferta. La seconda divisa per il 2020-2021 è color avorio e ha un colletto stile polo coi bordi gialli e rossi e i bottoncini. A riscuotere successo tra i tifosi però è soprattutto lo storico lupetto di Gratton, che sostituisce lo stemma della Roma sul petto. La Roma debutterà con la nuova maglia già questa sera contro il Torino.

Questo il comunicato ufficiale del club: “La maglia da trasferta dell’AS Roma per il 2020-21 si presenta in una tonalità di avorio che evoca i colori che si possono ammirare nei numerosi monumenti della Capitale. L’elegante colletto a polo rosso scuro presenta un bordino giallorosso ed è chiuso da due bottoncini. La disposizione dei colori richiama quella delle divise da trasferta degli Anni 80, un’epoca d’oro per il Club.

Il rosso scuro è utilizzato anche sui bordi delle maniche e lungo i fianchi. Sul petto c’è il Lupetto, stemma geniale e senza tempo ideato da Piero Gratton, che fece la sua comparsa sulle maglie della Roma nel 1978 e che su questa maglia è nero e libero dalla classica cornice circolare giallorossa.

“Tutti ricordano lo stile delle maglie da trasferta dei primi Anni 80 con il colletto giallorosso”, ha affermato Lorenzo Pellegrini. “È possibile vederne l’influenza nel design di questa nuova divisa che penso sarà molto apprezzata dai tifosi”.

I pantaloncini del nuovo kit sono di colore rosso scuro. Il Lupetto sulla coscia destra è bianco, altro forte richiamo agli Anni 80. Completano il look i calzettoni che riprendono il colore della maglia con il risvolto che richiama le tonalità di rosso e di giallo presenti nel colletto. La nuova divisa da trasferta sarà disponibile presso gli AS Roma Store e online a partire da oggi, 29 luglio”.

Fonte: asroma.com