Roma, un mercato in salita: ecco l’undici degli “esuberi”

AS ROMA NEWS – Un mercato in salita per colpa degli “esuberi“. Titola così oggi “Il Messaggero” (S. Carina), che racconta come comprare non sarà facile per la Roma, ma ancora più difficile sarà vendere i giocatori che non rientrano più nei programmi del club.

Tra i calciatori di rientro a Trigoria e quelli che non rientrano nei piani di Fonseca, si può schierare una vera e propria squadra di esuberi: Olsen in porta, Karsdorp e Florenzi sulle fasce con Fazio e Jesus centrali difensivi; Coric, Nzonzi e Gonalons a comporre la mediana e davanti tridente Perotti–Schick–Defrel.

Se si giocasse 4-2-3-1 si troverebbe invece posto per Pastore. Questi hanno un totale di stipendi che ammonta a 28,4 milioni netti, che lievitano a 52,5 a lordo. Logicamente la Roma cercherà di liberarsi di loro, ma non sarà sempre facile farlo evitando minusvalenze. Ad esempio Nzonzi figura ancora a bilancio a 18,4 milioni e difficilmente verrà ceduto a una cifra del genere. Per Petrachi si prospetta un’estate diffiicile.

