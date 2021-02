Roma, un mercato sottovalutato

AS ROMA NEWS – Brava Roma. Il mercato di gennaio si chiude con due rinforzi per la prima squadra, e due per la Primavera. E con la casella “zero” alla voce cessioni. Che per Friedkin e Pinto può non essere una grande notizia, ma lo è di certo per Fonseca, che avrà a disposizione una rosa lunga per affrontare questa seconda metà di stagione.

Mercato da 7 quello fatto in inverno: l’arrivo di El Shaarawy è stato parecchio sottovalutato, complici anche le voci che si concentravano unicamente sul caso Dzeko. L’acquisto del Faraone, un giocatore che in passato nella Roma aveva fatto la differenza a suon di gol, può essere un arma in più davvero importante per Fonseca, che ora ha finalmente il ricambio di qualità per il suo attacco.

Diverso il discorso per Bryan Reynolds, un acquisto di prospettiva, che molto probabilmente non sposterà gli equilibri della squadra in questa seconda parte di stagione, ma è un affare interessante in ottica futura, nella costruzione di una squadra più forte partendo da una base solida e da giovani (guardate Ibanez e Villar) che col tempo possono dimostrare di essere giocatori da Roma.

Per la primavera il club ha piazzato il colpo Tahirovic, un centrocampista offensivo svedese di origini bosniache che ha convinto un po’ tutti a Trigoria nel provino effettuato giorni fa. Arriva anche il ghanese Felix, che andrà a irrobustire il reparto degli attaccanti della squadra di Alberto De Rossi, retto per ora dal solo Tall.

Dal mercato di gennaio insomma viene fuori una Roma migliorata, che non ha perso Dzeko, ma che ha aggiunto due rinforzi interessanti che andranno ad accrescere la cifra tecnica della squadra. La strada è quella giusta, ora tocca a Fonseca e ai suoi ragazzi.

Giallorossi.net – A. Fiorini