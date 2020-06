Roma, Under Armour nuovo sponsor tecnico senza accordo con la Nike

NOTIZIE ROMA CALCIO – In casa Roma novità in vista anche per lo sponsor tecnico. Stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, a viale Tolstoj stanno pensando di passare alla Under Armour qualora non si trovasse un accordo per ridiscutere del contratto con la Nike.

Il baffo della celebre marca è sulle maglie della Roma dal 2014. Già nei primi anni di proprietà statunitense Under Armour era stato ipotizzato come sponsor tecnico della squadra giallorossa, ma poi fu trovato l’accordo con la Nike.

Intanto manca solo l’ufficialità per la maglia home della prossima stagione: le anticipazioni dei portali specializzati hanno rivelato in anticipo quella che sarà la divisa nelle partite in casa del 2020/2021. Il lancio nelle prossime settimane.

Fonte: Gazzetta dello Sport