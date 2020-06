Roma, un’estate a parametro zero: Pedro e Vertonghen le carte

NOTIZIE AS ROMA – Se il mercato in uscita dovrà per forza di cose essere corposo, quello in entrata dipenderà molto anche da chi andrà via, racconta oggi la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) Al netto di questa situazione, la Roma per ora ha sostanzialmente due obiettivi. Prendere un attaccante (possibilmente che possa dare il cambio a Dzeko quando necessario) e un terzino destro.

Non dovessero restare Smalling e Mkhitaryan, allora andrebbero sostituiti anche loro. Partendo anche da un’altra valutazione, quello della Roma sarà soprattutto un mercato fatto di parametri zero e di scambi (con la Juve si lavora su Mandragora-Cristante, con la Fiorentina su Spinazzola-Biraghi).

A Trigoria sono fiduciosi e vogliono insistere fino alla fine su Smalling. In caso contrario, la prima scelta resta Vertonghen, che in estate sarà libero dal Tottenham e che ha un ingaggio che rientra nei nuovi parametri (al massimo 3 milioni). Alternativa Lovren, il cui accordo con il Liverpool scade nel 2021 e che può essere portato a casa con 4-5 milioni.

Davanti, invece, il preferito di Fonseca resta sempre Pedro, su cui la Roma sta lavorando da tempo e che negli ultimi tempi sembra essersi avvicinato molto. Sul giocatore, però, c’è anche la Juve, considerando la stima che Sarri ha per lui, avendolo allenato proprio al Chelsea. Lo spagnolo, invece, non vuole prendere in considerazione l’idea di tornare a casa (lo cercano Valencia e Betis Siviglia).

