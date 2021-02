ROMA-VERONA 3-1, Leggo: “Fonseca never dies”, Gazzetta: “Dzeko o non Dzeko, la squadra resta terza”, Corsport: “Per lo scudetto c’è anche la Roma”

AS ROMA NEWS – La Roma è viva. La vittoria di ieri sera contro il Verona lo dimostra. Fonseca ha ancora in mano la squadra, confermando di essere implacabile contro le squadre medio-piccole del nostro campionato. E sabato prossimo avrà l’occasione di dimostrare di essere in grado di battere anche una big.

“Fonseca never dies” (“Fonseca non muore mai“), scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani). Il 3-1 al Verona è senza storia, anzi è la storia delle scommesse vinte dal tecnico che lascia ancora Dzeko in tribuna e si gode il magic moment di Mayoral e la ritrovata ferocia di Mkhitaryan e Pellegrini a una settimana dallo scontro verità con la Juventus.

“Dzeko o non Dzeko, la Roma resta resta terza“, il commento della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini). Il caso Edin non ha affatto sterilizzato in attacco, e lo dimostrano i tre gol rifilati al Verona. Borja Mayoral, nonostante cresca di partita in partita, non è ancora sempre elegante e incisivo come il Cigno di Sarajevo dei giorni belli, ma lo spagnolo in campo per ora lo sta facendo rimpiangere il minimo sindacale, visto che ha segnato in tutte e 4 le ultime partite di campionato giocate.

Per Il Messaggero (U. Trani), la risposta della Roma è violenta. La squadra si comporta da grande e riesce finalmente a battere per la prima volta una delle prime nove in classifica. In mezz’ora i giallorossi si riprendono il terzo posto e la Champions, replicando alle big del campionato e segnando a raffica. Fonseca è il protagonista della serata, anche senza Dzeko, con i giallorossi che restano sulla scia di Milan e Inter.

“Tiettelo pe 3“, titola invece Il Romanista che ricorda il match dell’andata contro l’Hellas e sottolinea come la squadra abbia giocato un primo tempo di altissimo livello, andando a segno per tre volte contro una delle difese più solide del campionato. “Scudetto, c’è anche la Roma” è invece l’apertura del Corriere dello Sport, che si lascia andare al facile entusiasmo e rimette i giallorossi in corsa per il titolo dopo la vittoria di ieri.

