Roma-Verona, le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – Qualche dubbio di formazione, specialmente sulle fasce, in casa Roma in vista del match di domani contro l’Hellas Verona. Fonseca conferma la difesa a tre e riporta Cristante nel mezzo, con Mancini e Ibanez ai suoi lati. Fazio dunque dovrebbe tornare in panchina nonostante il gol contro il Brescia che ha sbloccato il match.

A centrocampo difficile rinunciare a Veretout, mentre Diawara dovrebbe essere confermato al suo fianco. Sulle corsie esterne i soliti dubbi: Zappacosta e Spinazzola dovrebbero avere qualche chance in più rispetto a Bruno Peres e Kolarov che hanno giocato sabato sera. Sicuro invece il ritorno dal primo minuto di Mkhitaryan, mentre al suo fianco la corsa a una maglia da titolare è apertissima.

Zaniolo, Pellegrini, Kluivert, Perez, Under ma anche Perotti o addirittura Pastore potrebbero partire dal primo minuto. A completare l’undici Dzeko, che torna titolare al centro dell’attacco dopo aver riposato a Brescia. Queste dunque le probabili formazioni di Roma-Hellas Verona, partita che si giocherà allo Stadio Olimpico alle ore 21:45, diretta tv su Sky Sport.

Roma (3-4-2-1) – Pau Lopez, Mancini, Cristante, Ibanez, Zappacosta, Diawara, Veretout, Spinazzola, Zaniolo, Mkhitaryan, Dzeko.

Verona (3-4-2-1) – Silvestri, Rrhamani, Gunter, Kumbulla, Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic, Zaccagni, Pessina, Di Carmine.

Giallorossi.net – F. Turacciolo