Roma vs Lazio: via al duello capitale per la Champions

AS ROMA NEWS – Con la Juventus che ha scavalcato la Roma in classifica e si lancia all’inseguimento di Milan e Inter, ora i giallorossi devono guardarsi soprattutto dalla Lazio, che li ha agganciati al quarto posto, l’ultimo utile per raggiungere l’Europa che conta.

Ora, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora) inizierà un vero e proprio duello “Capitale” per la qualificazione alla Champions League, una corsa che coinvolgerà ovviamente anche Napoli e Atalanta, appaiate a 37 punti. La squadra di Fonseca ha dimostrato di avere una buona base tattica e di aver fatto dei passi in avanti rispetto agli altri big match in fase di costruzione della manovra, ma la sterilità negli ultimi 15-20 metri della metà campo avversaria ha messo in mostra dei limiti sui quali si può e si deve lavorare per migliorare. Soprattutto nei decisivi scontri diretti che si giocheranno da qui al termine del campionato.

Uno dei nodi da sciogliere in vista della partita con l’Udinese sarà proprio quello del reparto offensivo: Borja Mayoral in questo momento è il titolare nella testa dell’allenatore, ma Dzeko sta cercando di riprendersi il posto, nonostante il suo ingresso allo Stadium sia stato piuttosto blando. Il ballottaggio continuerà anche nei prossimi impegni ed è probabile un’alternanza tra i due vista la doppia sfida europea con lo Sporting Braga che costringerà ad effettuare un po’ di turnover.

Il campionato è ancora lungo, ma il mese di febbraio sarà molto importante. Nelle prossime due partite i giallorossi avranno l’obbligo di fare sei punti per tenere il passo delle avversarie: se la vedranno infatti con l’Udinese, che però è in un buon momento, e con il Benevento. Poi la speranza è che arrivino poi buone notizie dal Coni, che potrebbe regalare un punticino d’oro nella corsa alla Champions.

Fonte: Il Tempo