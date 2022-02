Rosella Sensi contro Pallotta: “La vergogna non conosce fondo. E’ stato il presidente meno vincente della storia, la Roma ora ha debiti enormi”

AS ROMA NEWS – Dopo l’intervista a James Pallotta di oggi, in cui l’imprenditore americano ha raccontato e analizzato la sua esperienza come presidente della Roma, è arrivata la dura risposta di Rosella Sensi. Queste le sue parole, affidate ai social:

“È proprio vero che la vergogna non conosce fondo. Ho letto l’inutile e ripetitiva intervista a Pallotta apparsa questa mattina su un quotidiano. Ho letto le solite chiacchiere, le solite giustificazioni ma la storia si narra coi fatti, coi numeri e coi trofei.

Oggi l’eredità debitoria della Roma è enorme e non permette a un club che era costantemente tra le big di competere per gli obiettivi che la nuova proprietà vorrebbe.

Ancora fatti: Pallotta è stato il presidente meno vincente della storia romanista, il più assente, lontano da una realtà che avrebbe meritato ben altri risultati e ben altro affetto. Parla di bancarotta ma probabilmente non conosce nemmeno il significato della parola. Basta bugie!“.

