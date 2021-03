Rosella Sensi: “Ho grande fiducia nei Friedkin. Avevo già programmato un ruolo per Totti in società”

AS ROMA NEWS – L’ex presidente della Roma, Rosella Sensi, è intervenuta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare sia della sfida di domenica tra i giallorossi e i partenopei che della nuova gestione dei Friedkin: “Il cambiamento del calcio italiano è inevitabile anche dal punto di vista delle proprietà. Io però ho grande fiducia nella proprietà attuale della Roma. La Roma è in corsa per la Champions come il Napoli che avrà più giorni per riposare e questo non è poco. Sarebbe stato giusto il rinvio di Roma-Napoli”.

Sulla possibilità di vedere Fonseca sulla panchina del Napoli, uno dei club italiani che sembra essere più interessato al tecnico giallorosso: “Per allenare a Roma ci vogliono spalle larghe quindi credo che non avrebbe problemi a reggere la pressione di una piazza altrettanto importante come Napoli”.

Un pensiero finale su Totti e Insigne: “Francesco è unico. Insigne può rappresentare la bandiera del Napoli e credo debba rimanere a Napoli. Credo che anche De Laurentiis la pensi così. Il pubblico manca tanto a squadre come Roma e Napoli. Avere calciatori come Florenzi e Totti in squadra permette di trasmettere il senso di appartenenza al club. Una delle cose che avevo programmato da presidente era un ruolo per Totti in società ma non critico le scelte della nuova proprietà”.

Fonte: Radio Kiss Kiss