Ruzzi: “Nel 2018 avevo offerto Lautaro Martinez alla Roma per 8 milioni”

AS ROMA NEWS – Luis Ruzzi, ex agente di Mauro Zárate, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com svelando un retroscena relativo a Lautaro Martinez, offerto anche alla Roma un paio di anni fa, con i giallorossi che hanno preferito puntare su altro.

“Lo avevo offerto alla Roma nel gennaio 2018 per otto milioni di euro. Era la clausola di uscita dal Racing in quel momento – le parole di Ruzzi a Tmw.com -. I giallorossi non lo hanno preso.

C’era stato un contatto importante con l’Atletico Madrid, poi non concretizzatosi. Il 20 gennaio il presidente del Racing ha cambiato la clausola portandola a venti milioni. E poi l’Inter ha fatto il resto”.

Fonte: Tuttomercatoweb.com