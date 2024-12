Ryan Friedkin torna a Roma: il vicepresidente è a Trigoria e domani sera sarà all’Olimpico

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – I Friedkin tornano a far sentire la loro presenza alla squadra giallorossa nel momento cruciale della stagione: da stamattina, infatti, è a Trigoria Ryan, figlio del presidente Dan e suo vice.

Il texano, riferisce in questi minuti il portale Corrieredellosport.it, ha incontrato allenatore e giocatori e domani sera sarà presente allo stadio per la delicata sfida con il Lecce. Ryan Friedkin accompagnerà la squadra e la sua non sarà una presenza isolata: in questi giorni farà anche riunioni interne di strategie con il management dove saranno delineate le strategie future del club.

