Sabatini: “Dzeko? Se motivato, deve concludere la carriera a Roma. E’ un simbolo della squadra”

AS ROMA NEWS – Ospite dei microfoni di Calciomercato.it, il Coordinatore Tecnico del Bologna, Walter Sabatini, ha parlato, tra le altre cose, di alcune tematiche legate alla Roma. Queste le sue parole:

Spalletti?

“Mi incuriosisce molto. So perfettamente quello che farà e come lo farà, lo seguirò con affetto e attenzione così come per Mourinho che valorizza la Serie A italiana, sono tutte cose che daranno forza al nostro campionato, così come il rientro di Allegri”.

Mourinho e la Roma?

“Sento l’amore dei tifosi ogni volta che metto piede nella città e sono orgoglioso e geloso di questa cosa. Tornare? No, a Roma ci torno per la mia famiglia”.

Dzeko?

“Se sta bene ed è motivato dovrebbe concludere la carriera a Roma, è un simbolo della squadra. Gli consiglio di restare e di vedere quello che succederà e penso che la Roma sarà competitiva per lo scudetto se integreranno bene quella parte di squadra molto importante che già c’è”.

Fonte: Calciomercato.it