SALERNITANA-ROMA 0-4, i voti dei quotidiani: Pellegrini incanta, Abraham si sblocca, Mou cambia la squadra

NOTIZIE ROMA CALCIO – Un super Lorenzo Pellegrini da otto in pagella trascina la Roma alla vittoria sul campo della Salernitana. Insieme a lui brillano Tammy Abraham, anche ieri tra i migliori in campo e per la prima volta a segno con la maglia giallorossa, e Jordan Veretout: per il francese gol e assist.

Voti altissimi anche a Mourinho, in grado di trasformare il carattere della squadra. Per la seconda partita consecutiva nessuna insufficienza a un calciatore giallorosso: se non è un record, poco ci manca.

Queste le pagelle dei principali quotidiani oggi in edicola:

LA GAZZETTA DELLO SPORT (M. Cecchini)

Rui Patricio 6; Karsdorp 7, Mancini 6,5, Ibanez 7, Vina 7; Cristante 7, Veretout 7,5; Carles Perez 7, Pellegrini 8, Mkhitaryan 6,5; Abraham 7,5. Subentrati: El Shaarawy 6, Shomurodov sv, Calafiori sv, Mayoral sv, Diawara sv. Allenatore: Mourinho 7,5.

CORRIERE DELLO SPORT (R. Maida)

Rui Patricio 6; Karsdorp 6,5, Mancini 6,5, Ibanez 7, Vina 7; Cristante 6,5, Veretout 7,5; Carles Perez 7, Pellegrini 8, Mkhitaryan 6; Abraham 7 . Subentrati: El Shaarawy sv, Shomurodov sv, Calafiori sv, Mayoral sv, Diawara sv. Allenatore: Mourinho 7,5.

CORRIERE DELLA SERA (L. Valdiserri)

Rui Patricio 6; Karsdorp 6,5, Mancini 6,5, Ibanez 6,5, Vina 7; Cristante 6,5, Veretout 7; Carles Perez 6,5, Pellegrini 8, Mkhitaryan 7; Abraham 7,5. Subentrati: El Shaarawy sv, Shomurodov 6, Calafiori sv, Mayoral sv, Diawara sv. Allenatore: Mourinho 7,5.

LA REPUBBLICA (M. Pinci)

Rui Patricio sv; Karsdorp 6,5, Mancini 6,5, Ibanez 6,5, Vina 7; Cristante 6,5, Veretout 7,5; Carles Perez 7, Pellegrini 8,5, Mkhitaryan 6,5; Abraham 7,5. Subentrati: El Shaarawy 6, Shomurodov sv, Calafiori sv, Mayoral sv, Diawara sv. Allenatore: Mourinho 8.

IL MESSAGGERO (A. Angeloni)

Rui Patricio sv; Karsdorp 6,5, Mancini 6,5, Ibanez 6,5, Vina 7; Cristante 6,5, Veretout 7,5; Carles Perez 7, Pellegrini 8, Mkhitaryan 6,5; Abraham 7,5. Subentrati: El Shaarawy 6, Shomurodov sv, Calafior svi, Mayoral sv, Diawara sv. Allenatore: Mourinho 8.

IL TEMPO (A. Austini)

Rui Patricio sv; Karsdorp 7, Mancini 6,5, Ibanez 6,5, Vina 7; Cristante 6,5, Veretout 7,5; Carles Perez 7, Pellegrini 8, Mkhitaryan 7; Abraham 7,5. Subentrati: El Shaarawy 6, Shomurodov 6, Calafiori sv, Mayoral sv, Diawara sv. Allenatore: Mourinho 7.