SALERNITANA-ROMA: le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – Un solo dubbio di formazione in casa Roma in vista della partita di domani sera sul campo della neopromossa Salernitana.

La squalifica di Zaniolo apre un ballottaggio sulla destra tra Carles Perez, favorito, e Mkhitaryan, con El Shaarawy che a quel punto verrebbe inserito a sinistra. Non è da escludere nemmeno che Mourinho possa cambiare modulo, e decida di inserire le due punte.

Contro una formazione che baderà più a difendersi, è possibile anche vedere la coppia Abraham-Shomurodov, anche se questa ipotesi appare più probabile a partita in corso e in caso di necessità.

In porta confermato Rui Patricio, mentre la coppia difensiva sarà formata da Ibanez e Mancini. Pochi dubbi sulle fasce laterali così come in mezzo al campo, dove Veretout e Cristante al momento non hanno rivali. L’attacco è l’unico rebus da sciogliere, con Carles Perez, Pellegrini e Mkhitarayn ad agire dietro Abraham come soluzione più logica.

Queste dunque le probabili formazioni di Salernitana-Roma, match in programma domenica 29 agosto alle ore 20:45, diretta tv e streaming su DAZN:

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Bogdan, Jaroszynski; Kechrida, M. Coulibaly, Di Tacchio, Obi, Ruggeri; Bonazzoli, Simy.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Giallorossi.net – A. Fiorini