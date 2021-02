Sarà Mkhitaryan la nostra guida

AS ROMA NOTIZIE – Parole, parole, scrive oggi Il Messaggero (P. Liguori), nella rubrica “Curva Sud”. Le chiacchiere sono a zero, è tornato il momento del campo e oggi c’è la partita contro la Juventus a Torino.

E’ già una prova di appello per la Roma e il suo allenatore, perché la classifica può cambiare radicalmente a seconda del risultato. Una sconfitta vorrebbe dire già scalare al quarto posto con il rischio di avere addosso domani Napoli. Lazio e Atalanta. Tutte e tre ci hanno battuto sonoramente.

E’ il gioco del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto: solo i risultati in campo, e con le prime della classe, decideranno la classifica finale dal terzo al settimo posto. Oggi non ci sarà Dzeko per un atteggiamento di Fonseca e della società che ci sarebbe piaciuto vedere con il pubblico vero.

Perché Fonseca piace da morire ai giornalisti, specie quelli che vorrebbero sempre una Roma a sei cambi, mentre Dzeko piace ai tofosi e alla squadra. Senza Edin toccherà a Mkhitaryan guidare la squadra giallorossa. Noi continuiamo a tifare Roma e la vorremmo vedere forte anche con i forti.

La proprietà ha taciuto anche troppo prima di mettere in pista il signor “a breve e medio termine“, cioè Pinto che non ha ancora rinnovato i pezzi pregiati, né ha venduto quelli che voleva.

Fonte: Il Messaggero