SASSUOLO-ROMA 2-2: le pagelle del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma si salva nel finale di partita e strappa un misero punticino al Sassuolo. Prestazione deludentissima di una squadra che non sembra più crederci come a inizio stagione.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio al Mapei Stadium e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 4 – Se ci si mette anche lui, è finita. La sua papera ridà ossigeno al Sassuolo a inizio ripresa, cambiando subito l’inerzia del match.

Mancini 5 – Non c’era quotazione per il suo ennesimo giallo, rimediato stavolta a metà del primo tempo. Troppo falloso, spesso in affanno contro il guizzante Traore. Dal 77′ Maitland-Niles 5,5 – Non un granché il suo ingresso in campo.

Smalling 6 – Non lascia troppi spazi a Defrel, costretto spesso a cercare gloria altrove.

Kumbulla 6 – Attento nelle chiusure, concentrato per tutto il corso del match.

Karsdorp 3 – Prestazione imbarazzante. Tanti cross poco efficaci, una serie di appoggi sbagliati, una sfilza di errori di posizione culminati con il gol di Traore. Dall’87’ Carles Perez sv.

Mkhitaryan 6 – Prova a scuotere la squadra, difendendo e attaccando con efficacia. Nella ripresa la sua prestazione cala di qualità, per colpa di una squadra che non lo segue minimamente.

Sergio Oliveira 5,5 – Si piazza in regia, e si nota che non è il suo ruolo ideale. Combina pochino. Dal 69′ Cristante 6,5 – Decisivo con il suo gol di testa che evita una sconfitta ormai certa ai suoi.

Pellegrini 5 – Torna in campo da titolare dopo oltre un mese. Prestazione costellata da una serie infinita di errori che non sono non da lui. Si vede che la condizione è ancora approssimativa.

Vina 5,5 – Procura il rigore che sblocca il match. Per il resto però solita prova piuttosto mediocre. Dal 77′ Veretout 6 – Suo l’angolo che porta al gol del pari di Cristante.

Felix 5 – Arruffone. Con la sua velocità crea l’occasione migliore del primo tempo, che però spreca tirando addosso a Consigli. Poi colleziona una serie di errori piuttosto evidenti. Deve crescere ancora tanto. Dal 69′ Shomurodov 6 – Cerca di dare più sostanza all’attacco, ci riesce a intermittenza.

Abraham 6 – Gioca per la squadra, facendosi apprezzare per qualche bel recupero difensivo. Con personalità va a tirare il rigore del vantaggio, calciandolo con precisione e freddezza.

JOSE’ MOURINHO 5 – Se con la sfuriata di San Siro sperava di ottenere una reazione positiva dalla squadra, si sbagliava di grosso. La Roma oggi in campo era una squadra molle, scarica, addirittura più scarsa di quanto non sia. Il pareggio di Cristante è solo un palliativo, così la stagione rischia di finire in modo molto doloroso.

Giallorossi.net – A. Fiorini