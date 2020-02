Sassuolo-Roma 4-2, le pagelle dei quotidiani: Mancini, serata da incubo. Qualche sufficienza solo per Dzeko e Peres

ULTIME AS ROMA – Queste le pagelle di Sassuolo-Roma 4-2 dei principali quotidiani oggi in edicola: qualche sufficienza solo per Dzeko e Bruno Peres, il resto è un mezzo disastro.

Il peggiore in assoluto è Mancini, che incassa anche qualche 3 in pagella. Malissimo Pellegrini, bocciato Paulo Fonseca.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (CECCHINI)

Pau Lopez 5,5; Santon 5, Mancini 4,5, Smalling 5,5, Spinazzola 5; Veretout 6, Cristante 5; Under 5, Pellegrini 5, Kluivert 5; Dzeko 6. Subentrati: Bruno Peres 6, Perez 5, Villar sv. Allenatore: Fonseca 5.

CORRIERE DELLO SPORT (RAMAZZOTTI)

Pau Lopez 5,5; Santon 4,5, Mancini 3, Smalling 5, Spinazzola 4,5; Veretout 5, Cristante 4,5; Under 4,5, Pellegrini 4, Kluivert 4,5; Dzeko 5,5. Subentrati: Bruno Peres 6, Perez 5, Villar sv. Allenatore: Fonseca 4,5.

IL MESSAGGERO (ANGELONI)

Pau Lopez 5; Santon 4, Mancini 4, Smalling 5, Spinazzola 5,5; Veretout 5, Cristante 5; Under 5, Pellegrini 4,5, Kluivert 4; Dzeko 5. Subentrati: Bruno Peres 6, Perez sv, Villar sv. Allenatore: Fonseca 4,5.

CORRIERE DELLA SERA (VALDISERRI)

Pau Lopez 5,5; Santon 4, Mancini 3, Smalling 5, Spinazzola 5; Veretout 5, Cristante 5; Under 4, Pellegrini 4, Kluivert 4; Dzeko 5. Subentrati: Bruno Peres 6,5, Perez 5,5, Villar sv. Allenatore: Fonseca 4.

LA REPUBBLICA (PINCI)

Pau Lopez 5; Santon 3, Mancini 3, Smalling 4,5, Spinazzola 5,5; Veretout 5, Cristante 5; Under 5, Pellegrini 4, Kluivert 5,5; Dzeko 6. Subentrati: Bruno Peres 7, Perez sv, Villar sv. Allenatore: Fonseca 4.

IL TEMPO (AUSTINI)

Pau Lopez 4,5; Santon 4, Mancini 3, Smalling 4,5, Spinazzola 5; Veretout 4,5, Cristante 4; Under 4, Pellegrini 4, Kluivert 4; Dzeko 4,5. Subentrati: Bruno Peres 6, Perez sv, Villar sv. Allenatore: Fonseca 5.

LA STAMPA (MELLI)

Pau Lopez 6; Santon 5, Mancini 4, Smalling 5, Spinazzola 5; Veretout 5,5, Cristante 5; Under 4,5, Pellegrini 4,5, Kluivert 5; Dzeko 6. Subentrati: Bruno Peres 6, Perez 5,5, Villar sv. Allenatore: Fonseca 5.

IL ROMANISTA (PASTORE)

Pau Lopez 6; Santon 4,5, Mancini 4, Smalling 5, Spinazzola 5,5; Veretout 5,5, Cristante 5; Under 4, Pellegrini 4, Kluivert 5; Dzeko 6. Subentrati: Bruno Peres 6, Perez sv, Villar sv. Allenatore: Fonseca 4.

TUTTOSPORT (SEGHEDONI)

Pau Lopez 5,5; Santon 5, Mancini 5, Smalling 5,5, Spinazzola 6; Veretout 5,5, Cristante 5,5; Under 5, Pellegrini 5, Kluivert 5; Dzeko 6. Subentrati: Bruno Peres 6, Perez 5, Villar sv. Allenatore: Fonseca 5.