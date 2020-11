Scalera troppo romanista per dire no a Friedkin: sarà il nuovo direttore generale della Roma

AS ROMA NEWS – Stefano Scalera ha detto sì alla Roma e alla proposta avanzata da Dan Friedkin nei giorni scorsi: la notizia era già circolata ieri, e oggi trova conferme su tutti i principali quotidiani in edicola.

L’attuale Vice Capo di Gabinetto del MEF aveva ricevuto già da tempo la proposta della Roma, della quale è grande tifoso, e l’offerta lo aveva molto lusingato, non solo per la sua fede giallorossa. In quell’occasione aveva spiegato di essere molto felice della proposta, ma che aveva bisogno di un po’ di tempo prima di poter dare una risposta definitiva. Che alla fine è arrivata, ed è stata positiva.

Ma la vera novità della giornata arriva dalle pagine de Il Romanista: Scalera infatti non sarà un semplice dirigente, ma rivestirà un ruolo di primissimo piano all’interno del club, e cioè quello di direttore generale con delega specifica ai rapporti istituzionali (politici e sportivi) della Roma.

La ristrutturazione societaria dentro Trigoria quindi muove il primo, importante passo. Scalera lascerà il suo incarico nel governo per cominciare la sua nuova avventura in giallorosso a gennaio 2021. Il prossimo passo dei Friedkin sarà quello di annunciare il nuovo direttore sportivo, con Luis Campos che resta il grande favorito.

Fonte: Il Romanista