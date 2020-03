Schick ancora in gol nel pareggio del Lipsia col Bayer (VIDEO)

ULTIME NEWS AS ROMA – Continua a segnare Patrik Schick in Bundesliga. L’attaccante ceco sembra ormai aver conquistato la fiducia del suo allenatore, che anche oggi lo ha fatto giocare titolare nella sfida contro il Bayer Leverkusen.

E Schick lo ha subito ripagato con il gol che ha permesso al Lipsia di pareggiare la rete incassata per mano di Leon Bailey. L’ex centravanti della Roma è andato a segno con uno stacco imperioso di testa su cross dalla trequarti dopo un calcio piazzato.

Leipzig with the instant response! Schick heads in the set piece, and we’re all square. 1-1. pic.twitter.com/xfvzm0Bs7U

— FOX Soccer (@FOXSoccer) March 1, 2020