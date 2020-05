Schick torna al gol col Lipsia. E ora la Roma punta a cederlo in Premier a prezzo pieno

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Patrik Schick ritrova una maglia da titolare col Lipsia e va subito in gol nel 2 a 2 del match giocato ieri sera contro l’Herta Berlino. Una prestazione quella del ceco, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini), non esaltante ma intanto Schick sta attirando l’attenzione di diversi club della Premier League.

Insomma, all’attaccante giallorosso il mercato non manca. E la Roma gongola. Perchè se il Lipsia tentenna e gioca al ribasso per il riscatto di Schick, ora Petrachi può pensare di rivolgersi altrove per trattare la cessione del ceco e ricavarci una piccola plusvalenza: Arsenal e Tottenham infatti hanno mostrato un certo interesse per il ragazzo.

La Roma adesso punta a cedere Schick in Premier al prezzo pattuito in origine col Lipsia: 29 milioni di euro. Missione non impossibile soprattutto se il ragazzo dovesse continuare a segnare in questo finale di Bundesliga.

Fonte: Il Tempo