Schick vuol dire Micki più Smalling

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Patrik Schick al Lipsia per poter riscattare Smalling e Mkhitaryan. La strategia di mercato viene raccontata dall’edizione odierna de “Il Romanista” (P. Torri).

Il piano che ha in mentre Petrachi è quello di fare cassa con l’attaccante ceco, riuscendo a racimolare 25 milioni dai tedeschi, in cerca di uno sconto dai 29 milioni pattuiti inizialmente. In questo caso la Roma farebbe una plusvalenza di 8-9 milioni.

Con quei soldi, il ds avrebbe di sicuro la disponibilità per acquistare il cartellino di Mkhitaryan: l’Arsenal è già sceso con le pretese a 12 milioni di euro, e a 10 si può chiudere. Nelle tasche di Petrachi resterebbero dunque altri 15 milioni per provare a riscattare Smalling.

Il Manchester United ne chiedeva 25, ora è scesa a 20, ma a meno di quello sarà difficile portare il difensore a casa. In quel caso non sarebbe da escludere un inserimento di Under nella trattativa che permetterebbe ai due club una ricca plusvalenza.

Fonte: Il Romanista