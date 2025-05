Senza Champions la Roma e Ranieri cambiano rotta su tecnico e mercato

Il ko di Bergamo rischia di avere ripercussioni pesanti non solo sul piano sportivo, ma anche su quello economico. Come sottolinea l’edizione odierna de La Repubblica (M. Juric), la mancata qualificazione alla prossima Champions League priverà la Roma di un assegno da circa 50 milioni di euro — una cifra chiave per tenere in equilibrio il bilancio e affrontare con ambizione la prossima stagione.

Il club giallorosso, stretto nella morsa del Fair Play Finanziario, sarà così costretto a fare cassa con la cessione di un big. E il sacrificio potrebbe avere un nome e un cognome: Mile Svilar. Il portiere belga, protagonista di un finale di stagione ad altissimo livello, è diventato l’uomo mercato più spendibile. Nonostante siano in corso i dialoghi per il rinnovo del contratto, a Trigoria sanno bene che una sua cessione garantirebbe una plusvalenza importante e permetterebbe di evitare l’addio di altri titolari.

L’assenza dalla Champions, infatti, complicherebbe anche la strategia sul mercato in entrata e la possibilità di convincere un allenatore di primo livello a sposare il progetto. Un doppio danno, tecnico ed economico, che il club spera ancora di evitare.

Con due vittorie nelle ultime giornate e un passo falso di Juventus e Lazio, la Roma potrebbe ancora riaprire il discorso Champions. Ma il margine d’errore ormai è zero. E a Trigoria, nel frattempo, si comincia a pianificare anche lo scenario peggiore.

Fonte: La Repubblica