SENZA CUORE

AS ROMA NEWS – Triste, sfiduciata, incapace di provare e donare emozioni. La Roma, rassegnata a un presente senza luce, vien fermata sul campo dell’Union Saint-Gilloise al termine di una partita poverissima di contenuti tecnici. Ai giallorossi non basta essere riusciti a passare in vantaggio a metà della ripresa contro un’avversaria ampiamente alla portata per portarsi a casa i tre punti.

I belgi sono stati in grado di trovare la rete del pareggio sfruttando al meglio l’ennesimo pasticcio difensivo di una squadra senza alcuna solidità, e nel finale hanno addirittura sfiorato la clamorosa vittoria contro una Roma con la testa giù negli spogliatoi. Il pareggino finale (“Meglio un punto che zero”, proverà poco convintamente a consolarsi Juric a fine partita) ha il sapore amaro della sconfitta per una squadra che non sa più vincere fuori casa.

Per Juric l’ultimo treno sembra essere passato da un pezzo: la squadra, senza gioco e incapace di costruire occasioni da gol, al Re Baldovino di Bruxelles ha messo il sigillo finale sullo scollamento totale che c’è tra lei e il suo tecnico. L’allenatore croato in questi mesi ha provato a usare sia la carota che il bastone, senza riuscire a fare presa su un spogliatoio completamente refrattario alle sue idee di calcio. La sensazione è che il finale per Juric sia ormai scritto.

Tutti gli occhi ora sono puntati sul jet privato dei Fredkin, in attesa di capire quando farà rotta per Roma. Difficile ipotizzare uno scossone prima della partita contro il Bologna, che si giocherà tra soli due giorni. Molto probabile che il cambio in panchina venga operato nel corso della prossima pausa per le nazionali. E nel frattempo, lo stillicidio continua.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

