Sergio Oliveira sempre più vicino: fumata bianca in arrivo, domenica già a Roma?

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si avvicina a larghi passi il secondo rinforzo per Josè Mourinho. Il lusitano Sergio Oliveira, esperto centrocampista del Porto, attende solo il via libera del suo club per volare dallo Special One.

La trattativa procede spedita: Tiago Pinto vuole chiudere l’affare a stretto giro di posta. Si stanno limando gli ultimi dettagli con il club portoghese: sarà un prestito con diritto di riscatto, ma vanno limate le cifre del riacquisto da parte della Roma.

Per questi sei mesi i giallorossi verseranno circa 1,5 milioni di euro nelle casse del Porto, poi per l’eventuale riscatto ci vorranno altri 15 milioni più bonus.

I tifosi portoghesi non hanno preso bene questa decisione, considerando Sergio Oliveira uno dei cardini della squadra. Dello stesso avviso anche Sergio Conceicao, suo attuale allenatore. Ma il calciatore aveva già un accordo con il presidente del club: nel caso di offerta importante, il Porto avrebbe dovuto liberarlo.

E così la trattativa si è fatta subito in discesa per la Roma. Oggi è una giornata importante per l’accelerata definitiva: l’arrivo di Sergio Oliveira nella Capitale potrebbe essere davvero questione di ore. Tanto che il calciatore potrebbe essere all’Olimpico in occasione del match contro la Juventus, anche se solo da spettatore.

