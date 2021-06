Sergio Ramos non chiude alla Roma: “Ci penso”

AS ROMA NEWS – “Ci penso“. Sono le parole che, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), Sergio Ramos ha detto a Josè Mourinho quando lo Special One ha deciso di alzare il telefono e provare a convincere il difensore a seguirlo nella sua nuova avventura alla Roma.

L’ex centrale del Real Madrid non ha detto di no. E già questa è una notizia. Il calciatore è attratto dalle agevolazioni fiscali italiane che prevedono per gli atleti una esenzione ai fini irpef del 70% dei redditi. Anche lo stipendio da 9 milioni può essere attutito dal Decreto Crescita.

Da superare però una concorrenza folta e di grande livello: Paris Saint Germain in Francia, Manchester United in Inghilterra e Milan in Italia. Mourinho, intanto, è atteso nella capitale il 30 giugno e da qualche ora si trova in Portogallo per evitare la quarantena per chi arriva dal Regno Unito.

Fonte: Leggo