SERIE A, date e orari delle prime tre giornate: Roma-Bologna il 23 agosto alle 20:45, col Torino all’ora di pranzo

La Lega Serie A ha pubblicato sul proprio canale WhatsApp date e orari delle prime tre giornate del prossimo campionato. Per quanto riguarda la Roma, i giallorossi esordiranno allo Stadio Olimpico contro il Bologna sabato 23 agosto alle 20.45.

La settimana successiva, sabato 30 agosto alle 20.45, affronterà il Pisa in trasferta. A seguire, dopo la prima pausa per le nazionali, i giallorossi ospiteranno in casa il Torino domenica 14 settembre alle 12.30.