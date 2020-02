Serie A, il Lecce sorprende il Napoli al San Paolo (2-3). Il Genoa batte il Cagliari, pari tra Brescia e Udinese

ALTRE NOTIZIE – Il Napoli stecca di nuovo dopo una serie di risultati positivi. La squadra di Gattuso viene clamorosamente battuta al San Paolo dal Lecce per tre a due. Bellissima partita dei salentini, che portano a casa i tre punti con pieno merito.

A stendere gli azzurri ci pensano uno scatenato Lapadula, a segno primo al 29′ e poi al 61′, e una punizione magistrale di Mancosu all’82’. Il pareggio momentaneo dei partenopei era stato realizzato da Milik (48′), nel finale gol inutile di Callejon (90′).

Pareggio per uno a uno tra Brescia e Udinese: succede tutto nel finale, prima il gol del padroni di casa con Bisoli (81′), nel recupero arriva la rete di De Paul (92′). Vince il Genoa a Marassi: i liguri superano il Cagliari di Maran per uno a zero grazie alla rete del sempreverde Goran Pandev, a segno al 43′ di gioco.

Nel match delle 12:30 vince il Sassuolo per due a uno sul campo della Spal: padroni di casa in vantaggio con Bonifazi al 24′, poi però Caputo (64′) e Boga (90′) operano il sorpasso. Alle 18 Parma-Lazio, stasera il derby di Milano.

Giallorossi.net – A. Fiorini