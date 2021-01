Serie A: la Juventus passa a Marassi (2-0 alla Samp) e scavalca la Roma. Il Milan soffre ma vince grazie a due rigori

ALTRE NOTIZIE – Il Milan passa a Bologna per due a uno grazie a due rigori e allunga in testa della classifica. Decisivi i due penalty assegnati ai rossoneri nel corso del match da Doveri.

Il primo lo sbaglia Zlatan Ibrahimovic, ma sulla ribattuta del portiere è lesto Rebic (26′) a ribadire in rete. Nella ripresa il Milan raddoppia sempre grazie a un rigore per un fallo di mano, e Kessie (55′) non sbaglia dal dischetto.

Il Bologna però trova il gol che riapre il match con Poli (81′), e poi sfiora il gol del pareggio in più occasioni ma Donnarumma e un po’ di imprecisione degli attaccanti permettono al Milan di portarsi a casa una vittoria pesante.

La squadra di Pioli ora stacca l’Inter a +5, in attesa del match dei nerazzurri contro il Benevento di stasera. La Roma scivola a -9, ma domani contro il Verona può tornare a -6.

Sotto a una pioggia a tratti torrenziale, la Juventus passa a Marassi battendo la Sampdoria per due a zero grazie ai di Federico Chiesa (20′) nel primo tempo e di Ramsey (91′) nella ripresa. Troppo prevedibili e poco pungenti gli attacchi dei doriani, i bianconeri portano a casa tre punti che gli permettono di scavalcare la Roma al terzo posto in classifica.

Redazione Giallorossi.net