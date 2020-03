Serie A, la Juventus supera l’Inter (2-0) e torna in vetta alla classifica

ALTRE NOTIZIE – La Juventus si impone per due a zero nel match scudetto contro l’Inter che si è giocato questa sera all’Allianz Stadium, in una cornice spettrale vista l’assenza di pubblico sugli spalti.

Dopo un primo tempo equilibrato, la Juventus la sblocca grazie a un gol realizzato da Ramsey (55′). Al 67′ Dybala mette a segno una rete da applausi e chiude il derby d’Italia.

Grazie a questo risultato la Juventus torna in testa alla classifica, salendo a quota 63, a +1 sulla Lazio. L’Inter invece resta al terzo posto, a meno nove dai bianconeri ma con una partita in meno.

Redazione Giallorossi.net