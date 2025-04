Serie A, la Lega rinvia le partite di oggi per la morte del Papa: si rigioca mercoledì prossimo alle 18:30

NOTIZIE ROMA CALCIO – Questa la nota della Lega Serie A, con cui si annuncia il rinvio degli incontri validi per la 33ª giornata di campionato in programma lunedì 21 aprile:

“A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi“.

Queste le gare rinviate:

Torino-Udinese

Cagliari-Fiorentina

Genoa-Lazio

Parma-Juventus

Le quattro partite di Serie A rinviate oggi saranno recuperate mercoledì 23 aprile alle 18.30. Lo ha ufficializzato la Lega con un comunicato. I match si giocheranno tutte in contemporanea a quell’ora per non sovrapporsi alla Coppa Italia: mercoledì sera è già in programma infatti la semifinale di ritorno Inter-Milan (ore 21, andata 1-1).