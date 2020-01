Serie A, l’Inter passa anche a Napoli (1-3) grazie a un super Lukaku

NAPOLI INTER RISULTATO FINALE – L’Inter prosegue la sua marcia verso la vetta della classifica ed espugna anche il difficile campo del San Paolo col punteggio di 3 a 1.

Decisivo un super Lukaku che nel primo tempo realizza una doppietta (sul secondo gol è complice anche Meret che fa una papera) e annichilisce un Napoli che non dà segnali di risveglio nonostante il cambio in panchina.

I partenopei erano tornati in partita prima dell’intervallo grazie a un gol di Milik, ma nel secondo tempo è Lautaro Martinez a chiudere i conti per il definitivo 3 a 1. L’Inter vola di nuovo in vetta alla classifica riagguantando la Juve. Il Napoli di Gattuso invece non esce dalla crisi e e resta a -11 dal quarto posto occupato dalla Roma.

Giallorossi.net – F. Turacciolo