Serie A: pari tra Milan e Atalanta (1-1), la Roma rimane al quinto posto

ALTRE NOTIZIE – Si chiude in pareggio la partita di questa sera tra Milan e Atalanta, che termina sul punteggio di 1 a 1.

Al gol di Calhanoglu per i rossoneri ha risposto Zapata per l’Atalanta. Un pareggio tutto sommato giusto per quello che si è visto in campo.

La Roma rimane così stabile al quinto posto con 61 punti, con a seguire Milan (60) e Napoli (56), in attesa di giocare domenica alle 19.30 contro la Fiorentina. Una partita che a questo punto diventa ancora più importante per i giallorossi.

Redazione Giallorossi.net