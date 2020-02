Serie A, Parma e Verona si portano a – 4 dalla Roma. Vince la Juventus, Fiorentina a valanga sulla Samp

ALTRE NOTIZIE – La Juventus batte facile il Brescia, vincendo per due a zero all’Allianz Stadium. Gara però pesantemente condizionata dall’espulsione di Aye al 37′ del primo tempo, quando il match era bloccato sullo zero a zero. A segno prima Dybala (39′) e Cuadrado (75′), bianconeri che salgono a +3 e +4 su Inter e Lazio in attesa del match di stasera.

Pesantissimo tonfo interno della Sampdoria, battuta per 5 a 1 dalla Fiorentina. Apre il match un autogol di Thorsby (8′), poi Vlahovic (18′) fa due a zero su rigore. Al 39′ viene espulso Murru (doppio giallo) e Chiesa fa 3 a 0 sempre dal dischetto. Prima della fine del primo tempo ristabilita la parità numerica: allontanato anche Badelj alla seconda ammonizione. Nella ripresa ancora viola a segno: Vlahovic (57′) e un gran gol di Chiesa (78′) rendono pericolante la panchina di Claudio Ranieri. Rete della bandiera di Gabbiadini (91′) per i doriani.

Vince anche il Parma che sbanca il campo del Sassuolo: decide un gol del reintegrato Gervinho (25′), a segno su assist di Cornelius. La squadra di D’Aversa sale al sesto posto, a meno quattro dalla Roma.

Nell’anticipo dell’ora di pranzo pareggio a reti bianche tra Udinese e Verona, con gli scaligeri che salgono a quota 35 punti, anche loro a sole 4 lunghezze dalla Roma e dal quinto posto. Alle 18 Cagliari-Napoli, mentre questa sera si giocherà Lazio-Inter.

Giallorossi.net – F. Turacciolo